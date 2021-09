Dybala e Morata out: l’attaccante che vuole la Juventus a gennaio

La Juventus a gennaio potrebbe puntare su un nuovo attaccante per dare un’alternativa in più a Massimiliano Allegri

La Juventus ieri ha trovato la sua seconda vittoria in Serie A, tra l’altro consecutiva. Sei punti che danno tempo a Massimiliano Allegri per lavorare con più serenità, anche se ci sono delle note negative riguardo il 3-2 rifilato alla Sampdoria. Lacune difensive, certo, ma soprattutto problemi fisici per i giocatori migliori. Intorno al 20′ è uscito infortunato Paulo Dybala per un problema muscolare, in lacrime. Successivamente è stato Alvaro Morata ad abbandonare il campo per un infortunio. Allegri ha sottolineato che i due non ci saranno contro Chelsea e Torino. E questo mette in evidenza la panchina corta della Juve in attacco.

Juventus, Scamacca per gennaio

Con gli infortuni di Dybala e Morata, Allegri potrà puntare solo su Moise Kean e Dejan Kulusevski, oltre a Chiesa e l’avanzamento di Cuadrado. Insomma, c’è bisogno di un attaccante in casa Juventus, che a gennaio potrebbe effettuare un tentativo per Gianluca Scamacca. L’attaccante del Sassuolo sta giocando molto poco e il club bianconero potrebbe provare a proporre un prestito che non gravi sulle proprie casse. Tuttavia, l’idea del Sassuolo è quella di privarsene solo a titolo definitivo attraverso un’offerta cash.