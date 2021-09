Juventus-Sampdoria, tegola Dybala per Allegri: le condizioni

Paulo Dybala si è infortunato nel corso del match tra Juventus e Sampdoria: le condizioni dell’attaccante argentino in vista del Chelsea

Una vittoria amara per la Juventus contro la Sampdoria. Altro risultato sofferto, in una partita che ha visto i bianconeri perdere per infortunio intorno alla mezz’ora del primo tempo Paulo Dybala, uscito in lacrime dal campo, sostituito da Kulusevski. Stando alle ultime informazioni, la ‘Joya’ ha rimediato un problema muscolare alla regione posteriore della coscia sinistra. Nella giornata di domani verranno effettuati gli esami.

Guaio non da poco per il tecnico Allegri, che vede all’orizzonte l’importantissimo impegno in Champions League mercoledì prossimo con il Chelsea campione in carica. L’argentino, per il momento, è a rischio e saranno da valutare le sue condizioni nei prossimi giorni. Discorso simile per Morata, uscito anche lui anzitempo dal campo toccandosi la coscia destra.