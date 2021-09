Il Milan fissa il prezzo del talento: Paratici sfida il club estero

Il Milan vive un inizio da sogno e le grandi squadre vogliono pescare dai rossoneri per il futuro: assalto Paratici e non solo

È un inizio di stagione straordinario quello vissuto dal Milan, che in Serie A ha collezionato soltanto vittorie ad eccezione del pareggio contro la Juventus a Torino che è comunque un risultato più che positivo. I rossoneri vogliono crescere sempre di più e anche provare a competere per lo scudetto per migliorare il secondo posto della scorsa annata.

Un buon avvio l’ha vissuto anche Alexis Saelemaekers che ha giocato tutte e sei le giornate di Serie A disputando gare più che positive. Le prestazioni dell’esterno belga hanno attirato le attenzioni di squadre importanti e in particolare su di lui ci sarebbero Tottenham e Borussia Dortmund.

Calciomercato Milan, Paratici si fionda su Saelemaekers. C’è anche il Borussia Dortmund

Fabio Paratici dunque avrebbe messo nel mirino Alexis Saelemaekers per provare a rinforzare la rosa del Tottenham. Su di lui anche il club tedesco che ha già in mente una mossa: per convincere il Milan infatti il Borussia Dortmund potrebbe provare a mettere sul piatto Witsel, che piace anche alla Juventus.

Il Milan segue la situazione ed è già pronta a dire la sua sull’esterno: il prezzo fissato dovrebbe girarsi intorno ai 35 milioni di euro.