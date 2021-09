La Juventus prova l’assalto a Damsgaard: pronta l’offerta

La Juventus prova a rinforzare la propria rosa e cerca un obiettivo direttamente dalla Serie A: pronto lo scambio più soldi

La Juventus continua a lavorare per provare a rinforzare la sua rosa vista la situazione delicata che si sta vivendo in questi anni. I bianconeri stanno ricostruendo dopo essere stati competitivi al massimo in Europa e ora stanno facendo fatica a rialzarsi ma pensano già alle prossime sessioni di calciomercato.

Nel mirino della società c’è Mikkel Damsgaard, esterno sinistro o trequartista della Sampdoria che sta vivendo dei mesi davvero importanti ed è stato anche un protagonista dell’Europeo con la maglia della Danimarca, con cui ha raggiunto la semifinale. Il classe 2000 è un elemento interessante e già diverse big stanno pensando a lui per il futuro.

Calciomercato Juventus, obiettivo Damsgaard: Rugani sul piatto e non solo

Per arrivare a Damsgaard c’è sicuramente bisogno di un’offerta convincente e la Juventus avrebbe un piano in mente. I bianconeri infatti potrebbero provare a inserire Daniele Rugani nella trattativa per pagare meno soldi e in più potrebbero anche offrire il prestito di uno tra McKennie e Kulusevski. Entrambi hanno dimostrato di avere qualità ma non stanno rendendo al massimo e per questo un prestito potrebbe sicuramente fargli bene.

La Juventus dunque è pronta a fare un tentativo per Damsgaard e può provare a utilizzare l’opzione di uno scambio più soldi per ridurre il prezzo.