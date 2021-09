Serie A, Genoa-Verona 3-3: doppietta di Destro, Kalinic decisivo

Succede di tutto tra Genoa e Verona: a Marassi finisce 3-3, con Destro autore di una doppietta. Un gol di Kalinic nel finale salva Tudor

Genoa e Verona danno vita a una partita di gol e spettacolo. L’anticipo serale della sesta giornata a Marassi finisce sul risultato di 3-3. Partono meglio gli ospiti, subito in vantaggio con Simeone con il più classico dei gol dell’ex. Il Grifone accusa il colpo e nel primo tempo non riesce a reagire. L’inizio di ripresa è ancora più negativo, con Maksimovic che commette fallo da rigore, trasformato poi da Barak.

Sirigu salva il possibile colpo del ko, ma al Genoa serve un episodio per tornare in gara, e questo arriva al 75′: Pandev serve in verticale Destro, Dawidowicz intercetta con una mano e Criscito accorcia le distanze dal dischetto. Lo stadio diventa un fattore e Destro trova il pareggio, in mischia, di testa. Poi un finale convulso: lo stesso Destro realizza, in contropiede, il gol del 3-2, compiendo la rimonta. In pieno recupero, però, Kalinic fa calare il silenzio su Marassi, portando il match sul definitivo 3-3.

Serie A, Genoa-Verona 3-3: il tabellino

GENOA-VERONA 3-3

Marcatori: 8′ Simeone (V), 49′ Barak (V), 77′ Criscito (G), 79′, 85′ Destro (G) 91′ Kalinic (V)

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi (64′ Ghiglione), Maksimovic, Criscito; Cambiaso (46′ Pandev), Melegoni (46′ Behrami), Badelj, Rovella, Fares; Kallon (58′ Ekuban), Destro. Allenatore: Ballardini.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni (74′ Magnani), Tameze (66′ Bessa), Ilic, Lazovic (46′ Sutalo); Barak; Simeone (65′ Kalinic), Lasagna (83′ Caprari).

Allenatore: Tudor.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 16 punti; Napoli 15; Inter 14; Roma 12; Atalanta 11; Fiorentina 9; Lazio e Bologna 8; Torino e Udinese 7; Empoli 6; Juventus, Sampdoria, Verona, Genoa 5; Sassuolo e Spezia 4; Venezia 3; Cagliari 2; Salernitana 1