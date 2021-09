Lazio-Roma, Sarri: “Partita da sogno” | L’annuncio su Felipe Anderson

Primo derby della capitale per Maurizio Sarri: il tecnico ha presentato i temi di Lazio-Roma in conferenza stampa

La sesta giornata di Serie A vede in programma una delle partite più sentite nel panorama mondiale come il derby della capitale tra Lazio e Roma. Fischio d’inizio fissato per domenica 26 settembre alle 18. La formazione giallorossa arriva all’appuntamento con 12 punti e quattro vittorie in cinque gare. Più attardati i biancocelesti, a 8, e non ancora completamente integrati nei meccanismi del nuovo allenatore.

Proprio Maurizio Sarri ha anticipato i temi del derby nella consueta conferenza stampa della vigilia: “È una delle partite più importanti d’Europa, è un onore giocarla. Questo match m’intriga molto, dare una soddisfazione al popolo laziale sarebbe qualcosa di grandioso“. L’allenatore abbassa poi la pressione: “È solo mediatica, io ne ho sentita di più per un Sangiovannese-Montevarchi in Serie C“.

Dall’ambiente al campo. Sarri non è preoccupato dall’inizio in salita della sua Lazio, reduce da tre sconfitte in trasferta tra campionato e coppa. I numeri, sottolinea il tecnico, sono dalla sua parte: “La Lazio l’anno scorso aveva una media di 8, 9 punti ogni 5 partite, ora ne ha fatti 8. L’anno scorso prendeva 7,2 gol ogni 5 partite, ora ne ha presi 7 giocando con un difensore in meno. L’anno scorso faceva 8 gol ogni 5 partite di media, ora siamo a 12. Tutto questo negativismo mi sembra eccessivo“.

Lazio-Roma, le parole di Sarri

L’ultima battuta è dedicata a uno dei possibili protagonisti, Felipe Anderson. Il ritorno del brasiliano era tanto atteso, ma al momento ha trovato appena un gol, risultando spesso discontinuo. Sarri, però, crede nel suo giocatore: “Ne ho allenati tanti, ma uno potenzialmente forte come Felipe raramente. Ha doti straordinarie, le ha tirate fuori in piccola parte. Può essere un crac internazionale“.