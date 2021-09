Inizio da incubo, delusione totale: Sarri spalle al muro

Ancora un gol decisivo di Immobile che ha tolto le castagne dal fuoco: Sarri nel mirino della critica, che delusione iniziale!

Dopo un inizio entusiasmante con nove gol in due partite contro Empoli e Spezia, ora la Lazio non riesce più a vincere. Nelle ultime tre sfide di Serie A sono arrivati due pareggi e una sconfitta a San Siro contro il Milan. Ora domenica pomeriggio ci sarà il derby di Roma per un match che si preannuncia ricchi di spunti anche in ottica futura.

Lazio, Sarri delude ancora: l’aspra critica

Così lo stesso giornalista Furio Focolari ha svelato ai microfoni di Radio Radio il suo punto di vista per quanto riguarda la compagine biancoceleste: “Sono molto deluso, per me la Lazio non è mai partita”.

Il derby di Roma sarà già molto importante per Maurizio Sarri in ottica futura: in caso di risultato non positivo, la compagine biancoceleste dovrà trovare subito la quadratura per risalire velocemente in classifica. Immobile e compagni cercheranno di dimenticare in fretta le ultime uscite stagionali non troppo esaltanti: proprio il bomber di Torre Annunziata è riuscito a siglare l’1-1 contro il Torino su calcio di rigore proprio nei minuti di recupero.

Lo stesso allenatore toscano confermerà il suo 4-3-3 senza cambiare i suoi uomini di maggiore fiducia: dubbi solo sulla fascia destra e in regia tra Lucas Leiva e Cataldi.