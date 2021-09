Allegri ancora nel mirino: “Dybala non deve fare il facchino”

La Juventus lavora per il rinnovo di Dybala e intanto arriva una stoccata ad Allegri in merito al ruolo dell’argentino

Sono settimane importanti per Paulo Dybala, visto che dopo l’addio di Cristiano Ronaldo la Juventus sta insistendo per rinnovare il suo contratto e farlo diventare un punto fermo dell’attacco bianconero. Non c’è ancora l’accordo di massima ma l’accelerata delle ultime ore mette sicuramente in discesa la situazione.

Maurizio Zamparini, presidente del Palermo quando Dybala vestiva la maglia rosanero, ha detto la sua sulla permanenza dell’argentino ai microfoni di ‘Tuttosport’. Ecco le sue parole: “Non vedevo Paulo ancora alla Juventus con Cristiano Ronaldo. Ma adesso che CR7 è tornato al Manchester United, sono convinto che Dybala farà la differenza e compirà il salto di qualità”.

Juventus, Zamparini su Dybala: “Non deve fare il facchino”

Zamparini poi ha parlato anche del ruolo che deve avere Paulo Dybala all’interno di questa Juventus: “A patto che Allegri lo aiuti a correre meno per sprecare meno energie in giro per il campo. Paulo è geniale, deve inventare calcio e non fare il facchino. Per rendere al massimo deve essere messo in condizioni simili a quelle che aveva Messi nel Barcellona: ossia una squadra al suo servizio, con diversi giocatori che corrono anche per lui.

“Dybala è un campione e deve essere la stella della Juventus, ma accanto ha bisogno anche di gregari. E ovviamente pure di grandi giocatori: vedo molto bene Chiesa con Paulo”