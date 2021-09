Caso Donnarumma al Psg: “Milan gruppo unito, lui lì è isolato”

Gianluigi Donnarumma non è un titolare fisso, come si aspettava al momento del trasferimento al Psg, e lo spogliatoio è compatto intorno a Navas. Le parole di Carlo Pellegatti, che analizza la situazione

Passare da essere il portiere più osannato di Euro2020 alla panchina del Paris Saint-Germain, non è psicologicamente facile per Pierluigi Donnarumma. L’estremo difensore ex Milan, infatti, nella Capitale francese non ha ancora trovato lo spazio che il suo status, raggiunto con prestazioni sempre più convincenti, gli dovrebbe garantire. Nella squadra allenata da Mauricio Pochettino, infatti, sta giocando con maggiore frequenza Keylor Navas, molto ben visto dallo spogliatoio e maggiormente integrato con i compagni. Ad analizzare il momento vissuto da ‘Gigio’ è il giornalista Carlo Pellegatti a Top Calcio 24.

Donnarumma “isolato” al Psg: “Lo spogliatoio preferisce Navas”

“Donnarumma è andato al Paris Saint-Germain per essere protagonista. Vede il Milan che tutto sommato c’è, che ha una grande unione di gruppo mentre lui è lì, isolato nello spogliatoio”, ha esordito l’ex telecronista Mediaset, da sempre vicino ai rossoneri. Pellegatti ha poi aggiunto che, “il fatto di non giocare mai, di stare in panchina, può iniziare a pesare nonostante i 12 milioni di euro di ingaggio”. E questo aspetto starebbe già stimolando l’interesse dei club, che vorrebbero approfittare dei malumori del classe 1999, per provare a convincerlo a lasciare anticipatamente Parigi nella prossima sessione di calciomercato.

“Pochettino, per tenere lo spogliatoio in mano, gli preferisce Keylor Navas”, ha chiosato infine il giornalista.