Rinnovo ad un passo per il top player, addio Juventus

La Juventus continua a monitorare le situazioni contrattuali dei migliori calciatori in circolazione: rinnovo sempre più vicino, addio ai bianconeri

Continua il lavoro della Juventus sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni da urlo. Il club bianconero è alla ricerca di profili interessanti in ottica futura per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. L’inizio stagionale non è stato tra i migliori dell’allenatore toscano, che ora intende subito cambiare spartito in vista dei prossimi mesi intensi ricchi di impegni.

LEGGI ANCHE >>> Allarme per la Juventus: preoccupano le sue condizioni

Calciomercato Juventus, Pedri verso il rinnovo

Come svelato dal quotidiano spagnolo “MundoDeportivo” Pedri sarebbe sempre più vicino al rinnovo contrattuale con il Barcellona. Ad ottobre dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale con il talentuoso centrocampista spagnolo che intende sposare il progetto tecnico della compagine blaugrana anche in vista dei prossimi anni. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022 e così anche la Juventus, tra le big d’Europa, aveva pensato al suggestivo colpo a parametro zero.

LEGGI ANCHE >>> McKennie, cessione rimandata: soldi e scambio dalla Premier

Il club bianconero è alla ricerca di talentuosi giocatori in grado di essere già pronti per il presente della Juventus, ma non sarà facile arrivare a Pedri visto che è sempre più vicino il suo rinnovo contrattuale. Il classe 2002 è stato uno dei migliori della scorsa stagione imponendosi ad altissimi livelli e partecipando con la Spagna sia ad Euro2020 che alle Olimpiadi di Tokyo senza fermarsi mai.