Colpo della Juventus per sistemare il centrocampo: può arrivare a gennaio

La Juventus non vuole rimandare l’acquisto di un mediano alla prossima estate e prepara il colpo per gennaio

I dubbi sulla tenuta del centrocampo della Juventus, non sono certamente stati fugati dall’avvio di stagione dei bianconeri. L’acquisto del solo Manuel Locatelli non ha risolto i problemi di fluidità della manovra della squadra, che continua a essere macchinosa anche dopo l’arrivo di Massimiliano Allegri. Pavel Nedved e Federico Cherubini, nella sessione estiva di calciomercato avevano provato a riportare a Torino Miralem Pjanic per affidargli la cabina di regia, ma la trattativa non è andata in porto. I dirigenti avevano pensato anche ad Axel Witsel del Borussia Dortmund, vecchio pallino, senza però affondare il colpo.

LEGGI ANCHE >>> Conte e Pirlo scartati: il Barcellona preferisce un altro allenatore

LEGGI ANCHE >>> Allarme per la Juventus: preoccupano le sue condizioni

Witsel a gennaio, il colpo low-cost della Juventus

Il nome del belga rimane una concreta possibilità per la Juventus, che vorrebbe acquistarlo già a gennaio per dare solidità al reparto nevralgico con un frangiflutti come Witsel, abile anche nello smistare il gioco. Il suo contratto con il club tedesco scadrà il prossimo giugno e il calciatore non sembra intenzionato a rinnovare.

LEGGI ANCHE >>> Milan, idea a costo zero: contatti avviati, Inter e Juventus gelate

Considerata la situazione contrattuale e l’età del centrocampista, che compirà 33 anni a gennaio, il costo dell’operazione per la Juventus dovrebbe essere molto basso. Una sorta di indennizzo da garantire al Dortmund, sempre che la dirigenza giallonera non decida di provare a convincere il belga a rifirmare fino alla fine della durata del suo ingaggio. La mossa dei bianconeri di anticipare a gennaio il trasferimento è da leggere anche in chiave mercato. A giugno, infatti, ci sarebbe da battere anche la concorrenza di altri club, tra cui il Milan.