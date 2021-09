Conti in rosso e altre perdite in Cina: Suning tiene in apprensione l’Inter

Sorgono altri problemi per Suning dalla Cina e questo mette in apprensione l’Inter, che si è già privata di Lukaku e Hakimi

La crisi che ha sconvolto Suning ha indotto il colosso cinese a chiedere un prestito al fondo Oaktree, mettendo in garanzia le azioni dell’Inter. Da qui, le vendite dei migliori giocatori come Lukaku e Hakimi, che hanno fruttato oltre 180 milioni di euro. Il ridimensionamento tecnico c’è stato, Dumfries non è Hakimi e Dzeko non è il centravanti belga. I risultati, però, stanno arrivando ugualmente. Intanto, la situazione d’incertezza del club nerazzurro prosegue. Anche perché dalla Cina non arrivano notizie preoccupanti in merito alla crisi del gruppo Evergrande, che sta causando anche il fallimento del Guanghzou.

Apprensione in casa Inter per la situazione di Suning

Il fatto è che, secondo il ‘Corriere della Sera‘, c’è tensione in Suning visto l’investimento da 2,6 miliardi nella Evergrande. L’idea della famiglia Zhang di trovare un acquirente che possa acquisire l’Inter è più viva che mai. Si parla di fondi americani e arabi. La situazione è quella di una proprietà in grande difficoltà che deve anche pagare un grosso debito a Oaktree. La crisi di Evergrande Group, che ha diversi miliardi di debito, aggiunge carne al fuoco. Intanto, la squadra viaggia con un buon ritmo in campionato: 13 punti in 5 partite e una buona prestazione in Champions contro il Real Madrid malgrado la sconfitta per 0-1.