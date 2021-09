Il portiere scalpita per lasciare il club: l’Inter è in pole

Il futuro portiere dell’Inter potrebbe arrivare dalla Premier League. Suo il profilo in cima alla lista dei papabili sostituti di Handanovic

La solidità della difesa dell’Inter, è anche merito di Samir Handanovic. Il portiere sloveno, al netto di qualche svarione, anche in questo avvio di stagione è stato, infatti, decisivo in più occasioni e soprattutto nell’ultima vittoria nerazzurra contro la Fiorentina. L’estremo difensore, però, ha 37 anni, il contratto in scadenza a giugno e non garantisce più la continuità di rendimento nell’arco di un’intera stagione. Motivo per cui Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno iniziato da tempo a monitorare il calciomercato dei portieri, in cerca di un sostituto affidabile. Il nome attualmente in cima alla lista è quello di Bernd Leno, che milita nell’Arsenal dal 2018.

Leno vuole lasciare l’Arsenal, Inter pronta per gennaio

Il tedesco, classe 1992, non è più un titolare fisso dei Gunners, che schierano sempre più spesso Ramsdale tra i pali. La perdita del posto innervosisce il giocatore che, secondo quanto riportato da todofichajes.com, avrebbe già comunicato al club l’intenzione di essere ceduto.

Sempre secondo la stessa fonte, per il portiere la dirigenza londinese avrebbe fissato il prezzo a 22 milioni di euro. Una cifra che però l’Inter non sarebbe assolutamente disposta a spendere, considerando che il calciatore è in scadenza di contratto nel 2023 e il suo valore, non giocando, andrebbe ulteriormente a scendere. Le possibilità dei nerazurri di chiudere l’operazione sono concrete e Leno sembra aver scavalcato Onana nelle preferenze del club.