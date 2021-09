Rivoluzione sulla panchina del Barcellona: primo obiettivo in casa Juventus

Il Barcellona potrebbe presto cambiare allenatore e la prima richiesta del nuovo tecnico sarebbe un giocatore della Juventus

Il Barcellona continua a vivere uno dei momenti più difficili della sua storia. Il club catalano ha perso diversi elementi fondamentali, uno su tutti Leo Messi, e ora non riesce a vincere con continuità. I catalani in Champions League hanno iniziato in maniera disastrosa perdendo per 0-3 contro il Bayern Monaco, mentre in Liga vengono da due pareggi consecutivi contro Granada e Cadice.

La società blaugrana sta così iniziando a mettere in discussione l’operato di Ronald Koeman, e tra i possibili sostituti del tecnico olandese potrebbe esserci anche Xavi, ex centrocampista spagnolo proprio del Barcellona. Qualora dovesse arrivare Xavi sulla panchina catalana, il primo obiettivo potrebbe essere in casa Juventus.

Xavi possibile sostituto di Koeman: primo obiettivo nella Juventus

Il Barcellona cerca soluzioni per rialzarsi dopo un inizio di stagione molto difficile. I catalani hanno dimostrato dei limiti all’interno della rosa molto preoccupanti e la posizione di Ronald Koeman continua a essere in discussione. Al posto del tecnico olandese potrebbe arrivare sulla panchina blaugrana Xavi, che potrebbe puntare il mirino subito in casa Juventus.

Infatti per rinforzare il reparto difensivo che continua a essere in difficoltà, Xavi potrebbe mettere nel mirino Matthijs de Ligt, difensore bianconero già osservato con interesse ai tempi dell’Ajax. L’olandese sarebbe valutato intorno agli 80 milioni dalla Juventus, ma il primo obiettivo di Xavi sarebbe proprio migliorare la difesa e la prima richiesta potrebbe essere proprio il centrale olandese.