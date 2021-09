Inter-Atalanta, Inzaghi: “Servono fame e cattiveria. Un dato mi rende felice”

Cresce l’attesa per il big match della 6a giornata di Serie A Inter-Atalanta: le parole di Simone Inzaghi alla vigilia dell’incontro

Neanche il tempo di pensare alla scorsa giornata che si torna subito in campo. La Serie A riparte già domani con il 6o turno di campionato. Cresce l’attesa per il big match Inter-Atalanta, che andrà in scena alle ore 18:00. Il mister nerazzurro, Simone Inzaghi, ha presentato così il match alla vigilia ai canali ufficiali del club: “Martedì è stato importante essere rimasti lucidi e in partita nonostante nella prima mezz’ora abbiamo sofferto la Fiorentina. Ho visto una grande reazione, da squadra importante, abbiamo vinto su un campo difficile e siamo contenti”.

TURNOVER: “Oggi abbiamo una seduta di allenamento importante e vedrò le condizioni generali della squadra, poi domani deciderò con calma la formazione”.

ATALANTA: “È un ottima squadra che non regala e non concede niente, dovremo essere bravi anche noi in questo senso. Penso che la fame e la cattiveria su ogni pallone in partite come questa facciano la differenza”.

11 MARCATORI DIVERSI E 18 GOL: “È un dato che mi fa felice, perché io cerco di coinvolgere tutti, ho la fortuna di avere ottimi giocatori che si fanno sempre trovare pronti, chi gioca dal primo minuto e chi entra dopo. Con i 5 cambi titolari ce ne sono sempre meno, hai sempre bisogno di tutti e tutti stanno dando ottimi segnali”.

SOLUZIONI OFFENSIVE: “Stiamo cercando di preparare tante soluzioni. Sono fortunato ad aver trovato un gruppo già ottimamente allenato, con grande disponibilità. Vogliamo aggiungere e sviluppare idee per crescere costantemente”.

SHAKTAR DONETSK: “Difficile pensare alla Champions, siamo concentrati sull’Atalanta. Guardiamo l’immediato, che ora è il campionato”.