Juventus, attacco clamoroso: “Una barzelletta! E Bentancur improponibile”

Tante critiche per la Juventus: non solo per Bentancur, ma anche per altri elementi della rosa come McKennie e Rabiot e la dirigenza

La Juventus sta attraversando un periodo molto negativo in quest’inizio di stagione. Solo cinque punti conquistati in cinque partite. La prima vittoria è arrivata solo contro lo Spezia qualche giorno fa. Tante sono le critiche nei confronti di Allegri, ma soprattutto contro la dirigenza: Agnelli, Nedved e per l’ex ds Paratici. Ai microfoni di ‘Radio Amore Campania‘ ha parlato il giornalista Claudio Pea: “Per Ronaldo ci hanno raccontato la barzelletta che si pagasse da solo. Invece la Juve ha un buco da 240 milioni di euro. Mani nei capelli per Allegri, sono arrivati calciatori che sono doppioni“.

L’attacco di Claudio Pea alla Juventus

Continua Pea, soffermandosi su alcuni giocatori che non sarebbero da Juve: “Per esempio De Sciglio è improponibile per la Juventus. Poi non può giocare un americano come McKennie, è assurdo. Kulusevski ha i paraocchi, è un cavallo. La Juve ha rischiato di perdere anche contro lo Spezia, peggio che a Napoli. Al di là del portiere è una squadra sbagliata a centrocampo, eccetto Chiesa che ogni tanto si infila ci mette il cuore. Ci vuole fame. Anche Rabiot e Bentancur sono improponibili“. Insomma, parole due verso la squadra di Allegri.