Scambio tra top club: la Juventus perde l’obiettivo in attacco

La Juventus continua la caccia al bomber ma lo scambio tra top club dovrebbe mettere ko Cherubini: sfuma un obiettivo

Non sono settimane semplici quelle che sta vivendo la Juventus, che vuole tornare ad essere competitiva ma i risultati non stanno aiutando i bianconeri che sono al momento a quota cinque punti in classifica in Serie A dopo ben cinque giornate. La compagine allenata da Massimiliano Allegri ha ottenuto il primo successo mercoledì contro lo Spezia e ora non vuole fermarsi.

La ‘Vecchia Signora’ intanto sa che la rosa ha bisogno di alcune modifiche e per questo si lavora per provare a rinforzare alcuni reparti. Tra gli obiettivi c’è anche Gabriel Jesus, visto che serve un colpaccio in attacco dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, ma il brasiliano sembra essere sempre più lontano.

Calciomercato Juventus, si allontana Gabriel Jesus: scambio con Firmino

Il Manchester City infatti prepara delle modifiche in attacco e potrebbe presto rimpiazzare Gabriel Jesus. Il club allenato da Pep Guardiola, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’ starebbe per effettuare uno scambio con il Liverpool tra il classe 1997 e Roberto Firmino. In questo caso dunque sfumerebbe in primis un obiettivo per la Juventus, che cerca l’attaccante per la prossima estate, e salterebbe anche un eventuale passaggio di Firmino al Milan.

Entrambi i calciatori seguiti dai club di Serie A dunque potrebbero restare in Premier League e passare soltanto da una big all’altra.