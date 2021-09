Giorgio Chiellini si racconta in un’intervista: dal meme dell’estate all’obiettivo dei Mondiali in Qatar. Poi analizza il momento della Juventus

La Serie A non si ferma mai. Dopo aver assorbito i risultati del turno infrasettimanale, nella giornata di sabato 25 settembre è già tempo di tornare sui campi. La Juventus gioca domenica 26 contro la Sampdoria: una partita chiave per dar seguito ai due risultati utili conseguiti con Milan e Spezia. Il capitano bianconero, Giorgio Chiellini, è intervenuto a ​’Italian Tech Week 2021′, parlando di diversi temi.

Tra gli argomenti analizzati non poteva mancare l’inizio di campionato con la Juventus: “Serve tempo per trovare equilibrio, il mondo di oggi non ha più pazienza. Serve mantenere la calma: siamo in tempesta, ma la nave è ancora salda“. Ancora presto, dunque, per trarre i primi bilanci: “Tutto è possibile, con lavoro e sacrificio i risultati arriveranno“, dice il capitano bianconero.

Chiellini fa poi un passo indietro e torna sulle emozioni dell’Europeo vinto con l’Italia: “Mancini ha reso questo sogno possibile. Non eravamo i più forti, ma noi siamo andati oltre l’ordinario“. Un pensiero anche alla finale: “Emozioni indescrivibili, ma non avrei mai pensato di diventare un meme sui social per il fallo su Saka. Tutto è nato da un errore“.

Chiellini su Qatar 2022

Dal passato al futuro. L’ultima frase Chiellini la dedica all’obiettivo di giocare i Mondiali in Qatar nel 2022: “I dati dicono che sto discretamente bene, se sarò bravo e fortunato ad avere continuità potrei anche esserci. Bisogna però pensare al presente“.