Il Real soffre in difesa: Ancelotti accelera per i due big di Serie A

Il Real è in una fase in cui cerca equilibri difensivi, persi dopo gli addii di Varane e Ramos. Ancelotti ha nel mirino due dei migliori centrali della Serie A

L’avvio di stagione del Real Madrid, caratterizzato dal nuovo corso di Carlo Ancelotti in panchina, è caratterizzato da una grande produzione offensiva della squadra. Di contro, la retroguardia delle merengues non fornisce le adeguate garanzie. Troppi i gol subiti e gli equilibri difensivi sembrano smarriti, dopo gli addii di Varane e Sergio Ramos. Ragione per cui il club madrileno sta già pianificando il prossimo calciomercato estivo, concentrando l’attenzione soprattutto sui migliori centrali d’Europa. Tra questi, ci sono due big della Serie A.

Ancelotti fa tremare Inter e Juventus: Real accelera per Skriniar e de Ligt

Il primo nome nella lista di Florentino Perez è quello di Milan Skriniar. Il centrale slovacco ha un contratto in scadenza con l’Inter nel 2023 e i nerazzurri non lo lascerebbero partire per meno di 65-70 milioni. Una cifra che il Real sarebbe disposto a mettere sul piatto, inserendo magari qualche contropartita, considerati i continui miglioramenti che il ventiseienne continua a mostrare e le necessità dei blancos di blindare il reparto arretrato.

Da monitorare anche la situazione de Ligt in casa Juventus. L’olandese classe 1999, nell’ultimo turno contro lo Spezia ha segnato e giocato una buona partita, ma Allegri non lo ha schierato nei big match contro Napoli e Milan. Se il ruolo del centrale assistito dal procuratore Mino Raiola non diventasse di primo piano nella formazione bianconera, de Ligt potrebbe chiedere di cambiare aria. E la Juventus, con un’offerta di 70-75 milioni potrebbe entrare nell’ordine di idee di cederlo. Carlo Ancelotti apprezza molto il 22enne e potrebbe accelerare per chiudere il colpo in estate.