Addio Ibrahimovic già a gennaio: il Milan ha scelto il sostituto

Il Milan pensa a rinforzare il proprio attacco e potrebbe esserci un cambio clamoroso: Ibrahimovic in bilico

È stato un buon inizio di stagione per il Milan, che ha collezionato 13 punti nelle prime cinque giornate di campionato e resta nelle zone alte della classifica. I rossoneri vogliono ripetere e migliorare l’annata scorsa e l’inizio è più che buono, anche la rosa dimostra di essere affidabile nonostante qualche defezione.

LEGGI ANCHE >>> Bocciato ancora una volta da Allegri, idea scambio nella Capitale

Il problema principale però per il Milan è in attacco, dove Zlatan Ibrahimovic non sembra garantire affidabilità dal punto di vista fisico e per questo saranno fatte ulteriori valutazioni in questi mesi, non è da escludere un possibile cambio in attacco già nel mercato di gennaio con un’eventuale risoluzione del contratto dello svedese.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, tutti contro Allegri: striscione provocatorio

Calciomercato Milan, ipotesi rescissione per Ibrahimovic: spunta Icardi

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il Milan starebbe pensando a ingaggiare Mauro Icardi già a metà stagione. Qualora Ibrahimovic non dovesse recuperare definitivamente la sua forma fisica, infatti, si potrebbe pensare alla rescissione del calciatore per poi investire il suo ingaggio sull’attaccante argentino. C’è da vedere però se il PSG accetterà di cedere in prestito l’attaccante argentino, che domenica scorsa si è reso protagonista decidendo allo scadere la sfida contro il Lione.

LEGGI ANCHE >>> Che chance sul calciomercato: colpo gratis dell’Inter

Il club di Ligue 1 ha tanta scelta in attacco e per questo potrebbe pensare di lasciar partire il bomber classe 1993.