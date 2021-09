Serie A, Spezia-Juventus 2-3: primo successo in campionato per Allegri

La Juventus batte lo Spezia e conquista la prima vittoria in campionato: pareggio pirotecnico tra Salernitana e Verona. I tabellini

La quinta giornata del campionato di Serie A consegna la prima vittoria alla Juventus di Allegri, capace di battere 3-2 lo Spezia a domicilio. Una partita ricca di gol e spettacolo, sbloccata al 28′ da Moise Kean. Il vantaggio dura poco: al 33′ è infatti Gyasi a riportare il match in parità con un tiro a giro dal limite che sorprende Szczesny. Il primo tempo si conclude sul risultato di 1-1.

Nella ripresa lo Spezia passa addirittura avanti con il gol di Antiste, ma la gioia dura poco. La Juventus ribalta infatti il risultato in sei minuti con le reti di Chiesa e de Ligt. Finisce così 3-2 per i piemontesi, che salgono a quota 5 punti in classifica, mentre restano fermi a 4 i liguri.

Serie A, Spezia-Juventus 2-3: il tabellino

SPEZIA-JUVENTUS 2-3

Marcatori: 28′ pt Kean (J), 33′ pt Gyasi (S), 3′ st Antiste (S), 20′ st Chiesa (J), 27′ st De Ligt (J).

SPEZIA (4-2-3-1): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, S. Bastoni; Ferrer, Bourabia (32′ st Sala); Verde (32′ st Manaj), Maggiore, Gyasi; Antiste (32′ st Nzola).

Allenatore: Thiago Motta.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio (1′ st Alex Sandro); Chiesa (39′ st Kulusevski), Bentancur (1′ st Locatelli), McKennie, Rabiot (21′ st Bernardeschi); Dybala, Kean (13′ st Morata).

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Serie A, Salernitana-Verona 2-2: il tabellino

Finisce invece 2-2 tra Salernitana e Verona. I padroni di casa, sotto di due reti per la doppietta di Kalinic, agguantano il pareggio nella ripresa grazie ai gol di Gondo e Coulibaly M. Primo punto per i granata in stagione, mentre sale a 4 il Verona, che porta a due la serie di risultati utili consecutivi.

SALERNITANA-VERONA 2-2

Marcatori: 7’ e 30’ Kalinic (V), 47’ Gondo (S), 31’ st M. Coulibaly (S)

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Gyombér, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly (43′ st Di Tacchio), Ranieri (44′ st Zortea); Ribéry (43′ st Kastanos); Gondo (29′ st Bonazzoli), Simy (13′ st Djuric).

Allenatore: Fabrizio Castori

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani (1′ st Casale), Gunter; Faraoni, Hongla, Ilic (1′ st Tamèze), Lazovic (47′ st Cetin); Baràk, Caprari (21′ st Bessa); Kalinic (11′ st Simeone).

Allenatore: Igor Tudor