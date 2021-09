Serie A, Milan-Venezia 2-0: Hernandez al top. Empoli corsaro a Cagliari

Prosegue il programma della quinta giornata di Serie A: Milan ed Empoli battono 2-0 rispettivamente il Venezia ed il Cagliari

Il Milan risponde subito alla Juventus e conquista la quarta vittoria in cinque partite. Nel posticipo serale della quinta giornata di Serie A, la squadra rossonera supera per 2-0 il Venezia. Una partita non senza insidie per l’undici di Pioli, bloccato per 68 minuti dal buon gioco dei veneti. Nel finale, però, si è scatenato Theo Hernandez, autore prima dell’assist per il vantaggio di Diaz e poi del gol del definitivo 2-0.

Il Milan sale così a quota 13 punti in classifica, agganciando l’Inter: resta invece a 3 il Venezia. Nell’altro posticipo della serata, l’Empoli è riuscito a conquistare un’importante vittoria sul campo del Cagliari per 2-0. Un gol per tempo per i toscani, in vantaggio nel primo tempo con Di Francesco e poi portati in raddoppio dalla rete di Stulac.

Serie A, Milan-Venezia 2-0: il tabellino

MILAN-VENEZIA 2-0

Marcatori: 68′ Brahim Diaz (M), 82′ Theo Hernandez (M)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia (dal 59′ Tomori), Romagnoli, Ballo-Touré (dal 59′ Theo Hernandez); Bennacer, Tonali; Florenzi (dal 59′ Saelemaekers), Brahim Diaz (dall’80’ Kessié), Rafael Leao; Rebic (dal 73′ Pellegri).

Allenatore: Stefano Pioli.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi (dal 74′ Mazzocchi), Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Peretz (dal 53′ Crnigoj), Vacca (dall’81’ Tessmann), Busio; Aramu, Forte (dal 53′ Henry), Johnsen (dal 74′ Okereke).

Allenatore: Paolo Zanetti.

Serie A, Cagliari-Empoli 0-2: il tabellino

CAGLIARI-EMPOLI 0-2

Marcatori: 28′ Di Francesco, 69′ Stulac

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Walukiewicz (69′ Caceres), Ceppitelli, Carboni (45′ Godin), Lykogiannis; Nandez, Deiola (45′ Strootman), Marin, Dalbert, Joao Pedro, Keita Balde.

Allenatore: Walter Mazzarri

EMPOLI (4-3-3): Vicario; Stojanovic (Ismajli), Viti, Romagnoli, Marchizza; Handerson, Haas, Ricci (64′ Stulac); Zurkowsi, Di Francesco, Pinamonti.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli