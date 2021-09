Altra tegola per Pioli: il portiere si opera, è UFFICIALE

Ennesimo infortunio in questo avvio di stagione per il Milan. Il calciatore si sottoporrà a un intervento al tendine rotuleo

L’infermeria del Milan continua a essere affollata. Gli stop di Ibrahimovic e Giroud sembrano in via di risoluzione nel breve periodo, mentre il capitano Simon Kjaer, dopo l’infortunio durante il match contro la Juventus, dovrà saltare alcune gare. Oggi arriva l’ufficialità di un altro stop: il giovane portiere Alessandro Plizzari dovrà restare lontano dai campi per almeno tre mesi. Si sottoporrà, infatti, a un intervento chirurgico, necessario per risolvere un tendinopatia rotulea.

Infortunio Plizzari, il comunicato del Milan

Di seguito il comunicato del Milan sulle condizioni di Plizzari: ““AC Milan comunica che nella giornata odierna, Alessandro Plizzari è stato sottoposto a intervento chirurgico per risolvere una tendinopatia rotulea bilaterale. L’operazione, eseguita nella Clinica La Madonnina dal consulente ortopedico del Club Roberto Pozzoni alla presenza del medico sociale rossonero Lucio Genesio, è perfettamente riuscita. La prognosi è di tre mesi”.