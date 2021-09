Milan-Venezia, in tribuna c’è Perisic | Tifosi scatenati

Ivan Perisic sulle tribune di ‘San Siro’ assiste al match di Serie A tra Milan e Venezia: la sua presenza scatena i tifosi sui social

La Serie A scende in campo per onorare la quinta giornata di campionato. Tra le partite in programma figura anche Milan-Venezia. I rossoneri, ancora imbattuti, vogliono tornare a vincere dopo il pareggio in casa della Juventus per 1-1. Il match si è rivelato equilibrato nella prima frazione, con le due squadre che hanno guadagnato gli spogliatoi con il risultato ancora fermo sullo 0-0.

LEGGI ANCHE >>> Rebic chiama il connazionale: Milan pronto a vendicarsi dell’Inter

A scatenare la curiosità dei tifosi è stata però la presenza di Ivan Perisic in tribuna. Inquadrato dalle telecamere, il centrocampista dell’Inter – protagonista ieri con gol nella sfida contro la Fiorentina – ha diviso i supporter nerazzurri. Su Twitter si è infatti scatenata la caccia per cercare di carpire il motivo della sua visita.

Milan-Venezia, anche Perisic in tribuna

C’è chi ipotizza sia a San Siro per gufare (“Ivan infiltrato”): Inter e Milan sono infatti nelle prime posizioni in classifica e – molto probabilmente – lotteranno sino alla fine per lo scudetto. Altri, invece, vedono scenari di mercato, con Perisic in scadenza nel 2022 e possibile colpo a zero dei rossoneri a giugno. “Ivan immortalato a San Siro mentre assiste a Milan-Venezia. Già in passato aveva dimostrato interesse alle vicende dei rossoneri…”.