Juventus, sorpasso improvviso: che beffa sul calciomercato

La Juventus subisce un sorpasso improvviso sul calciomercato: il Barcellona si piazza in pole position per il giovane talento

La Ligue 1 regala ogni anno al calcio internazionale dei calciatori in grado di affermarsi nei top club europei. Non c’è il solo PSG nel campionato francese, ma anche squadre come il Lione e il Marsiglia bravi soprattutto a gestire i giovani. E’ il caso di Boubacar Kamara, inseguito da tempo dalla Juventus e dal Milan. Tuttavia, il suo ottimo rendimento con l’OM ha attirato l’interesse anche del Barcellona, che deve avviare una rifondazione puntando su calciatori giovani. E il club spagnolo è pronto a mettere le mani sul francese.

LEGGI ANCHE >>> Raiola porta via de Vrij dall’Inter per 50 milioni e propone il sostituto

LEGGI ANCHE >>> Chance da titolare, ora si gioca tutto con la Juventus: futuro in bilico

Juventus, il Barcellona in pole per Kamara

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘, il Barcellona è in pole position per ingaggiare Boubakar Kamara. Superata dunque la concorrenza del Milan e soprattutto della Juventus, interessata al fatto che il suo contratto scadesse nel 2022. Tuttavia, è il Barça la squadra più vicina a ingaggiare Kamara, che attualmente ha un costo altissimo, di circa 40 milioni di euro. Probabilmente andrà in scadenza rifiutando ogni possibilità di rinnovo, visto il salto di qualità che farebbe la prossima estate. Anche perché si tratta di club in crisi che non sono in grado di spendere tanti soldi sul mercato. Insomma, per il Barça si prospetta un bel colpo. La Juve dovrà cambiare obiettivo.