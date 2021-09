Calciomercato Juventus, proposto il bomber: sì a una sola condizione

L’Arsenal propone il bomber francese alla Juventus: i bianconeri ci pensano e pensano ad una contropartita

La Juventus deve trovare i primi 3 punti in campionato ma la società sta già studiando le strategie di mercato, anche in vista della finestra di gennaio. I bianconeri dovranno intervenire soprattutto in attacco per trovare un attaccante che possa quantomeno colmare in parte i gol di Cristiano Ronaldo e tra i nomi che orbitano in casa Juve è caldo il nome di Alexandre Lacazette. L’attaccante francese è in scadenza con l’Arsenal a giugno 2023 e i Gunners vorrebbero fare cassa a gennaio con la sua cessione, per non rischiare di perderlo a parametro zero in estate. Il club di Londra avrebbe, infatti, offerto il giocatore ex Lione alla Juventus già per gennaio.

L’Arsenal offre Lacazette alla Juventus per gennaio

La Juventus non è troppo convinta di puntare su Lacazette. La politica societaria è quella di rinnovare la rosa e puntare sui giovani e ingaggiare un 30enne potrebbe essere controproducente e in disaccordo con la visione societaria. Ecco perché il ds Federico Cherubini è poco convinto in merito alla proposta dell’Arsenal.

Rimane, però, aperta una possibilità di scambio.La Juventus potrebbe proporre all’Arsenal il cartellino di Federico Bernardeschi per arrivare ad uno sconto sul prezzo di Lacazette, valutato circa 16-18 milioni di euro, vista l’età e il contratto in scadenza. In quel caso l’operazione sarebbe favorevole per i bianconeri a livello economico e potrebbe andare in porto.