Crisi Barcellona, il gesto di Koeman in conferenza spiazza

Il momento difficile del Barcellona continua e Ronald Koeman spiazza tutti con un gesto in conferenza stampa

Il Barcellona sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia, sia dal punto economico che ovviamente dai risultati in campo. L’ultimo pareggio casalingo contro il Granada, con l’1-1 arrivato solo al 90′, ha evidenziato lacune che sembrano difficili da colmare attualmente. Il primo a finire nell’occhio del ciclone è ovviamente il tecnico Ronald Koeman, per il quale sarà fondamentale la prossima partita per evitare l’esonero.

Oggi in conferenza stampa il gesto dell’allenatore olandese ha spiazzato tutti. Infatti è durata solamente tre minuti, poiché il tecnico ha letto solo un comunicato e se n’è andato. Il comunicato recitava: “Il club è con me in una situazione di ricostruzione. La situazione finanziaria del club è legata alle prestazioni sportive e viceversa. Questo significa che noi, come squadra, dobbiamo ricostruire la rosa senza essere in grado di fare grandi investimenti finanziari, tutto questo richiede tempo”.