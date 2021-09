Lazio, UFFICIALE: squalifica Sarri, l’esito del ricorso

Ufficiale: arriva la decisione sulla squalifica di Maurizio Sarri in seguito al ricorso della Lazio

La Lazio attendeva l’esito del ricorso in merito alle due giornate di squalifica assegnate a Maurizio Sarri dopo la gara contro il Milan. Oggi è arrivata la decisione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale. L’allenatore toscano aveva ricevuto due giornate: la prima per un’espulsione in campo dovuta allo scontro verbale tentato con un giocatore del Milan in cui Sarri avrebbe assunto “un atteggiamento intimidatorio, inveendo contro il medesimo giocatore con parole minacciose”. La seconda squalifica è arrivata, invece, per aver proferito espressioni blasfeme in merito alla decisione dell’arbitro durante il percorso verso gli spogliatoi, accusa che lo stesso allenatore ha poi smentito al termine della gara.

Lazio, respinto il ricorso in merito alla squalifica di Sarri

La decisone della Corte d’appello è arrivata e adesso è ufficiale: il ricorso della Lazio è stato respinto e quindi viene confermata la squalifica di Maurizio Sarri per due giornate di campionato a partire dalla gara di giovedì tra Torino e Lazio.