Fiorentina-Inter, scoppia la polemica | “Episodio vergognoso”

Proteste vibranti dell’Inter per l’azione che ha portato al gol di Sottil: i nerazzurri chiedono un fallo e anche sui social scoppia la polemica

La Serie A torna in campo nell’infrasettimanale per onorare la quinta giornata di Serie A. Tra le partite di cartello figura anche Fiorentina-Inter: la Viola è reduce da tre vittorie di fila, mentre i nerazzurri sono ancora imbattuti. La gara, come da pronostico, è equilibrata, ma all’intervallo è la formazione di Italiano a chiudere avanti grazie ad un gol di Sottil.

Un vantaggio, ai numeri, meritato, ma l’ambiente nerazzurro protesta per l’azione del vantaggio viola. Mister Simone Inzaghi è stato il primo a infuriarsi con il quarto uomo per un fallo ad inizio azione commesso – secondo lui – da Gonzalez, in contrasto aereo con Skriniar. L’arbitro, il signor Fabbri, ha convalidato il gol, non tornando sulla sua decisione.

Mi chiedo come si possa non fischiare il fallo su Skriniar.#IMInter #Fiorentina — Nunzio Corrasco (@ncorrasco) September 21, 2021

Fiorentina-Inter, proteste sui social

Una decisione che fa discutere, anche per il metro arbitrale utilizzato sino a quel momento. La rabbia del mondo Inter si è manifestata anche sui social. Su Twitter diversi tifosi hanno commentato l’accaduto: “Spintone netto, episodio vergognoso“, scrivono. O ancora: “Vantaggio meritato, ma l’intervento su Skriniar è nettamente falloso” e “Mi chiedo come si possa non fischiare il fallo su Skriniar“.

Sicuramente vantaggio meritato, ma, guardando anche il metro di giudizio adottato fin’ora, l’intervento su #Skriniar è nettamente falloso.#FiorentinaInter pic.twitter.com/56KQH78q5B — Manuel Delon (@_MDelon) September 21, 2021