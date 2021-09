Calciomercato Milan, asta per Kessie | Tripla pista: non solo Juventus

Il Milan deve risolvere la grana Kessie sul calciomercato. La Juventus resta interessata, ma non è l’unica possibilità per il centrocampista

Il Milan ragiona sul futuro di Franck Kessie. Il rinnovo di contratto si è complicato per il centrocampista ivoriano: c’è ancora distanza tra le richieste del mediano e l’offerta rossonera. Il futuro resta in bilico, le contrattazioni per il rinnovo di contratto continuano, come affermato anche da Paolo Maldini, ma intanto le maggiori big internazionali restano alla finestra, in attesa di scoprire il destino dell’ivoriano.

Kessie, ormai è cosa nota, piace non poco alla Juventus, ma i bianconeri non sono l’unico club a tenere d’occhio il calciatore. In caso di mancato rinnovo di contratto, non mancano gli scenari che potrebbero concretizzarsi per l’ivoriano e non necessariamente in Italia.

Calciomercato Milan, le piste per il futuro di Kessie: doppia suggestione estera

Secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, infatti, le piste che portano all’estero non mancano per il centrocampista. Oltre alla sopracitata Juventus, occhio al solito PSG, che potrebbe affondare il colpo per il mediano. Sull’ivoriano, che nelle ultime stagioni al Milan ha fatto registrare una netta crescita sotto il punto di vista fisico e tecnico, c’è anche la Premier League. Per caratteristiche fisiche, progressione e qualità in regia, l’ivoriano sembra un profilo ideale per il campionato inglese. Se il futuro di Kessie resta, dunque, in bilico con un rinnovo sempre più complicato, gli interessi non mancano. Scatta l’asta per il futuro del calciatore, la Juventus è avvertita.