Addio Chiesa: la Juventus tenta di soffiarlo a Mourinho

Non decolla ancora la stagione della Juventus, e a lasciare i bianconeri potrebbe essere Federico Chiesa: erede in casa Mourinho

Inizio di stagione da incubo per la Juventus, che è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. L’occasione più ghiotta ora potrebbe arrivare domani contro lo Spezia, in un match dove sarà obbligatorio portare a casa i tre punti. In particolare in questo inizio di stagione sembrerebbe non essere idilliaco il rapporto instaurato tra Allegri e Chiesa. In quattro partite di Serie A disputate dai bianconeri l’esterno ex Fiorentina ha giocato solo una partita da titolare e due da subentrato.

Leggi anche >>> Kulusevski può portare il bomber: super scambio in Serie A!

Così si inizia a pensare che Chiesa possa essere uno dei sacrificati a fine anno da parte della Juventus. Il suo sostituto i bianconeri potrebbero trovarlo tra le fila di José Mourinho nella Roma.

Addio Chiesa a fine anno: Zaniolo il possibile erede

Non solo la Juventus in difficoltà in questa prima parte di stagione, ma anche Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma dopo il lungo calvario subito a causa di due lunghi infortuni, una volta tornato in campo sembra non avere più l’incisività di una volta.

Leggi anche >>> L’inizio choc di Allegri: “Ha sbagliato tutto, cos’ha fatto in due anni?”

Sulle sue tracce però potrebbe spuntare la Juventus, visto che il suo talento è sicuramente indiscutibile. I bianconeri a fine anno, qualora dovesse essere ceduto Chiesa, potrebbero pensare al numero 22 di Mourinho come erede dell’ex Fiorentina in attacco. Magari proprio il cambio di squadra potrebbe revitalizzare Zaniolo.