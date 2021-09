Juventus, Chiesa fuori dal villaggio: assist ai top club

Periodo complicato per Federico Chiesa alla Juventus: un assist a Bayern Monaco e Chelsea per tornare alla carica

L’avvio complicato della Juventus ha fatto innervosire Massimiliano Allegri, il quale ha più volte rimarcato che alcuni giocatori non avrebbero ben chiaro il peso della maglia che indossano. Sul banco degli imputati è finito anche Federico Chiesa, che non è ancora entrato in forma dopo l’Europeo vinto da protagonista con l’Italia. A fine stagione dovrebbe essere riscattato per 60 milioni di euro, ma le cose non sono ‘certe’. Perché la Juve deve entrare in Champions, oppure Chiesa deve giocare una stagione straordinaria (10 gol e 10 assist oppure 30′ a partita sul 60% del totale).

Juventus, i top club alla carica per Chiesa

Secondo quanto riferito da ‘FussballTransfers.com‘, la Juventus potrebbe non riscattare Federico Chiesa, che a questo punto tornerebbe alla Fiorentina la prossima estate. Tante squadre sono interessate all’esterno italiano, su tutti il Bayern Monaco di Nagelsmann. Anche altre squadre hanno chiesto informazioni sul giocatore: dal Borussia Dortmund al Liverpool, passando per il Chelsea. Tutte hanno subito un rifiuto dalla Juve la scorsa estate, ma con Allegri le cose sono cambiate. E potrebbero presto tornare alla carica.