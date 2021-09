Inter, aumentano le pretendenti per Skriniar: sostituto da 30 milioni

Milan Skriniar sta salendo di livello partita dopo partita e le pretendenti aumentano: l’Inter ci pensa e ha individuato il sostituto

La stagione dell’Inter è cominciata in maniera molto positiva, nonostante la sconfitta in Champions contro il Real Madrid dove i nerazzurri hanno comunque messo in mostra una prestazioni importante. Le idee di Simone Inzaghi hanno subito attecchito e nonostante le perdite di Hakimi e Lukaku, la squadra non ha perso la sintonia che l’ha portata a vincere lo scudetto. Tra i punti fermi della nuova Inter non può mancare Milan Skriniar che dopo aver disputato un ottimo europeo con la Slovacchia, ha cominciato la stagione in maniera impeccabile: muro insuperabile per gli avversari e anche goleador con due reti nelle prime quattro giornate di campionato, contro Genoa e Bologna. Le sue prestazioni stanno salendo di livello partita dopo partita e adesso le pretendenti per lo slovacco aumentano.

Skriniar ambito dai top club: Milenkovic l’alternativa per l’Inter

Milan Skriniar ha sempre dimostrato il suo attaccamento al club nerazzurro, nonostante le tante squadre europee che hanno provato ad ingaggiarlo. Spesso è stato vicino all’addio ma alla fine ha sempre scelto l’Inter e adesso sta per rinnovare il suo contratto fino al 2025, ma non è comunque esclusa la sua cessione nella prossima estate, qualora la società avesse ancora bisogno di fare cassa.

L’Inter valuta il suo gigante difensivo circa 60 milioni di euro, una valutazione che è aumentata vista l’ultima annata dello slovacco. Qualora arrivasse una super offerta la società potrebbe decidere di cederlo e mandare in porto un’altra super plusvalenza dopo quelle di Hakimi e Lukaku. A quel punto la prima scelta per il sostituto ricadrebbe su Nikola Milenkovic, attuale difensore della Fiorentina che ha una valutazione di 30 milioni di euro e su cui è forte anche l’interesse della Juventus, soprattutto in vista del possibile addio a fine stagione di De Ligt.