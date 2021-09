Inter, obiettivo a costo zero | Spalletti prepara lo sgambetto

L’Inter attenta al mercato dei parametro zero: obiettivo fissato per giugno, ma il Napoli di Spalletti è pronto allo sgambetto

La Serie A è iniziata promettendo fuoco e fiamme sin dalle prime battute. Tra le squadre con il migliore impatto c’è l’Inter, imbattuta in campionato dopo quattro giornate. Mister Simone Inzaghi sta amalgamando al meglio la sua nuova rosa, arricchita in estate da colpi importanti, anche a costo zero. Un esempio è Calhanoglu, arrivato in scadenza dal Milan per sostituire Eriksen.

La logica del parametro zero potrebbe caratterizzare anche le prossime sessioni di calciomercato dell’Inter. Non è un caso che il club nerazzurro sia già sulle tracce di André Onana, portiere 25enne in scadenza con l’Ajax nel 2022. Il camerunense non sembra intenzionato a rinnovare con gli olandesi, e l’Inter lo avrebbe messo nel mirino per il post-Handanovic. Lo sloveno finirà il suo rapporto la prossima estate.

L’Inter, però, deve guardarsi dalla concorrenza. Su Onana, infatti, ci sarebbe forte anche l’interesse del Napoli. Mister Spalletti potrebbe così giocare un brutto scherzo alla sua ex squadra, portando in Campania un portiere affidabile e risolvendo così il dualismo tra Ospina e Meret, affidabili ma discontinui.

Spalletti fa concorrenza all’Inter per Onana

Napoli ed Inter sono pronte a darsi battaglia in campionato (al momento sono rispettivamente primo e seconda), ma il duello potrebbe ripetersi anche sul mercato. Onana, da febbraio, sarà libero di accordarsi con chi vuole: su di lui da segnalare anche le attenzioni di squadre francesi, inglesi e spagnole.