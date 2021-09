Juventus, Allegri furioso dopo il Milan | Cosa ha detto uscendo dal campo

La Juventus pareggia per 1-1 contro il Milan, ma Allegri non è soddisfatto del risultato: uscita dal campo rabbiosa

La quarta giornata del campionato di Serie A ha regalato gol e spettacolo. Non ha deluso le aspettative neanche il big match tra Juventus e Milan, terminato sul risultato di 1-1. I bianconeri hanno approcciato meglio la gara, trovando il vantaggio con Morata, ma sono stati ripresi nel finale dalla rete di Rebic. Un gol pesante per i bianconeri, attardati ora in classifica di 8 punti rispetto ai rossoneri e all’Inter.

Il tempo per recuperare non manca, ma l’esito della gara non ha di certo fatto felice Massimiliano Allegri. L’allenatore della Juventus è uscito dal campo furioso, lasciandosi scappare alcune considerazioni a caldo: “Vogliono giocare con la Juventus, questi?!“. La frase è stata accompagnata da imprecazioni che hanno accentuato il concetto. Il mister non vuole alibi e nel post-partita ha ammesso anche le sue colpe: “Ho sbagliato i cambi”, ha confessato a Dazn.

Juventus, Allegri furioso dopo il Milan

La Juventus deve ora ordinare le idee e non sbagliare il prossimo appuntamento. La squadra bianconera torna in campo mercoledì 22 settembre contro lo Spezia nel turno infrasettimanale. I liguri hanno trovato nella passata giornata la prima vittoria in campionato sul campo del Venezia per 2-1.