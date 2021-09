La Juventus non convince: spunta Zidane, c’è anche il top club

La Juventus non vive un gran momento e insieme al PSG inizia a pensare al futuro: spunta il nome di Zidane

È un inizio di stagione davvero difficile per la Juventus, che ha collezionato appena due punti nelle prime quattro giornate di campionato e non riesce a rialzarsi in maniera definitiva. Ieri con il Milan è arrivato un pareggio per 1-1 e manca ancora la prima vittoria in questa Serie A. Il tecnico Allegri non è in discussione ma non sta riuscendo a togliere le difficoltà degli scorsi mesi.

Ieri l’allenatore bianconero era piuttosto arrabbiato con la squadra, in particolare nella ripresa, e pensa già alla prossima gara con lo Spezia di mercoledì per cercare i primi tre punti della stagione. I bianconeri non sono gli unici a vivere un momento complicato e anche il PSG, nonostante i tanti campioni, sta facendo molta fatica in maniera inaspettata.

Calciomercato, Juventus e PSG non decollano: spunta l’idea Zidane

Sia Pochettino che Allegri non sono a rischio e neanche in discussione ma chiaramente se dovessero ottenere nuovi risultati negativi non sarebbero da escludere sorprese. La Juventus deve rialzarsi al più presto per non compromettere da subito la stagione e in caso di ulteriori passi falsi potrebbe spuntare il nome di Zinedine Zidane per la panchina, visto che è in cerca di squadra dopo l’esperienza con il Real Madrid.

Ancora tutto da decidere per la Juventus ma chiaramente in caso di ulteriori passi falsi potrebbero esserci novità anche in panchina.