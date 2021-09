Crollo Juventus: “Non è più una corazzata, il problema non è Szczesny”

La Juventus non ha iniziato al meglio la stagione e l’ex portiere analizza i problemi dei bianconeri: il pensiero su Szczesny

È stato un avvio difficile per la Juventus, che ha collezionato appena un punto nelle prime tre giornate di campionato e ora vuole provare a rialzarsi per risalire la classifica. In queste gare ci sono state anche diverse difficoltà di Wojciech Szczesny e l’ex portiere Gianluca Pagliuca, intervenuto ai microfoni de ‘Il Giornale’, ha detto la sua sul polacco.

Ecco le sue dichiarazioni: “Szczesny non ha convinto? Sì, ma perché la Juve non è la corazzata di qualche anno fa. Ricordiamoci che ha fatto fare la panchina a Buffon, è uno molto affidabile. Ha avuto un calo di concentrazione, ma criticarlo per due errori è eccessivo. I problemi della Juve non sono certo in porta”.

