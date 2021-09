Juventus-Milan 1-1, Rebic risponde a Morata: rabbia di Allegri nel finale

Il big match Juventus-Milan termina 1-1. Rossoneri al primo posto insieme all’Inter, bianconeri fermi a 2 punti in classifica

Dopo la vittoria in Champions League contro il Malmoe, la Juventus si è presentata allìAllianz per provare a dare continuità alle prestazioni, centrando anche il primo successo in campionato nel big match contro il Milan. Bianconeri in vantaggio al 4′ con Morata, che conclude un contropiede ben orchestrato dalla banda di Massimiliano Allegri.

Alla mezz’ora piove sul bagnato per mister Pioli, che è costretto a sostituire Simon Kjaer, per un infortunio muscolare patito dal danese. Al suo posto subentra Kalulu, con Tomori che torna a occupare la zona centrale della difesa accanto a Romagnoli. Nel secondo tempo la Juventus abbassa il baricentro e al 76′ il Milan centra il pareggio con Rebic che stacca di testa su assist di Tonali. Negli ultimi minuti esplode la rabbia di Allegri, che non gradisce l’atteggiamento in campo dei giocatori, con la Juventus che rischia di perdere la gara. Rossoneri in vetta alla classifica con l’Inter, Juventus ancora nel fondo della graduatoria con due punti.

Juventus-Milan 1-1, tabellino e classifica

MARCATORI: 4′ Morata, 76′ Rebic

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado (72′ Chiesa), Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala (79′ Kulusevski), Morata (66′ Kean).

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kjaer (35′ Kalulu), Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie (63′ Bennacer); Saelemaekers (63′ Florenzi), Brahim Diaz (90’+2′ Maldini), Leao; Rebic

CLASSIFICA: Inter 10, Milan 10, Roma 9, Napoli 9, Fiorentina 9, Udinese 7, Atalanta 7, Bologna 7, Lazio 7, Torino 6, Sampdoria 5, Sassuolo 4, Spezia 4, Genoa 3, Venezia 3, Empoli 3, Verona 3, Cagliari 2, Juventus 2, Salernitana 0