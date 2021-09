Scaricato da Solskjaer: occasione dallo United per la Juventus

Il Manchester United sembrerebbe aver preso una decisione definitiva sul futuro di un calciatore: la Juventus fiuta l’affare

Il Manchester United continua a volare in Premier League, sulle ali dell’entusiasmo di un ritrovato Cristiano Ronaldo. I ‘Red Devils’ in Champions League invece a sorpresa sono usciti sconfitti dalla trasferta in Svizzera contro lo Young Boys. Sono diverse le questioni da risolvere tra le fila di Solskjaer, tra cui il futuro di alcuni calciatori che sembrerebbero ormai finiti ai margini del progetto.

Uno di questi potrebbe essere Donny Van De Beek, che non sembrerebbe non trovare più spazio nello United. Nel frattempo a fiutare l’occasione potrebbe essere la Juventus, che osserva da tempo il centrocampista.

Solskjaer scarica Van De Beek: la Juventus sul centrocampista

Nuove occasioni potrebbero arrivare dalla Premier League nelle prossime sessioni di calciomercato. In particolare a fiutarne una potrebbe essere la Juventus, precisamente dal Manchester United.

Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’ infatti Ole-Gunnar Solskjaer avrebbe definitivamente scaricato tre giocatori, tra cui Donny Van De Beek. L’olandese in questo inizio di stagione ha collezionato due presenze, ma mai da titolare. Così potrebbe essere inserito nella lista delle cessioni, e la Juventus potrebbe approfittarne per acquistarlo a prezzo di saldo.