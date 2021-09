Per Ancelotti è incedibile: ‘beffate’ Juventus e Inter

Juventus e Inter monitorano la situazione di un giocatore in forza al Real Madrid: per Carlo Ancelotti, però, è incedibile

Prosegue alla grande il cammino dell’Inter in Serie A. La squadra di Inzaghi è in fiducia e il larghissimo risultato contro il Bologna (6-1) ne è la dimostrazione. La società ha saputo reagire bene sul calciomercato alle perdite di Hakimi e Lukaku e ha mantenuto una rosa di spessore elevato. Chiuderanno, poi, la domenica di partite Juventus e Milan con lo scontro diretto. Un banco di prova non indifferente per il club di Allegri, che viene da due sconfitte consecutive e non ha mai ancora vinto in campionato.

La sessione estiva di trasferimenti della ‘Vecchia Signora’ è stata, invece, deludente. Ci sono stati pochi cambiamenti dopo la scorsa stagione fallimentare, con la perdita di Cristiano Ronaldo come tema centrale. Sul fronte acquisti, inoltre, ci sarebbe una ‘beffa’ sia per i bianconeri che per i nerazzurri. Entrambi apprezzano non poco il profilo di Eder Militao per rinforzare la retroguardia.

Il brasiliano, in scadenza di contratto giugno 2025, era finito ai margini del progetto del Real Madrid. Ma negli ultimi mesi, come riferisce ‘Marca’, la sua posizione all’interno dei ‘Blancos’ è totalmente cambiata. Ora è un titolare indiscusso della difesa spagnola e Ancelotti lo ritiene incedibile.