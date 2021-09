Serie A, Inter-Bologna 6-1: Dumfries show, Dzeko fa doppietta | Tabellino

L’Inter strapazza il Bologna per 6-1: Dzeko entra dalla panchina e fa doppietta, ottima la gara di Dumfries. Il tabellino

L’Inter reagisce con rabbia ed orgoglio al passo falso in Champions League contro il Real Madrid e strapazza il Bologna per 6-1. Nell’anticipo del sabato pomeriggio a ‘San Siro’, i nerazzurri trovano la terza vittoria in quattro partite e salgono a 10 punti in classifica. Partenza lampo dell’undici di Inzaghi che trova il vantaggio dopo cinque minuti grazie al gol di Lautaro su assist di Dumfries. La reazione del Bologna è sul piede di Soriano, fermato da Handanovic. Da qui è solo show nerazzurro, anche se Inzaghi deve fare i conti con il forfait di Correa: infortunio al bacino e cambio obbligato, con Dzeko al suo posto.

Alla mezzora è Skriniar – su azione di corner – a segnare il gol del raddoppio, poi Barella con un guizzo da terra trova il 3-0 che manda le squadre negli spogliatoi. Nella ripresa il Bologna prova a riaprirla con Arnautovic in contropiede, ma Handanovic è attento. I nerazzurri riprendono campo e al 54′ calano il poker con Vecino. Alla festa, poi, si unisce anche Dzeko, autore di una doppietta. Nel finale il Bologna trova il gol della bandiera con Theate che fissa il punteggio sul definitivo 6-1.

Inter-Bologna 6-1: il tabellino

INTER-BOLOGNA 6-1

Marcatori: 6’ pt Lautaro Martinez, 30’ pt Skriniar, 34’ st Barella, 9’ st Vecino, 18’ st Dzeko, 23’ st Dzeko, 41’ st Theate

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij (22’ st Ranocchia), Bastoni (29’ st Kolarov); Dumfries, Barella, Brozovic (29’ st Gagliardini), Vecino, Dimarco; Lautaro Martinez (22’ st Sanchez), Correa (29’ pt Dzeko).

Allenatore: Simone Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (29’ st Theate), Medel, Bonifazi, Hickey (11’ st Dijks); Dominguez (24’ st van Hooijdonk), Svanberg (11’ st Vignato); Skov Olsen, Soriano, Sansone (11’ st Barrow); Arnautovic

Allenatore: Sinisa Mihajlovic