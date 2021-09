L’Inter piomba su Kessie: il piano per soffiarlo a Milan e Juventus

L’Inter studia le mosse sul calciomercato per tentare di arrivare a Kessie. Il piano per beffare Milan e Juventus

Il calciomercato, si sa, percorre giri infiniti per poi, qualche volta, tornare al punto di partenza. Milano è stato per Hakan Calhanoglu, ma dalla sponda nerazzurra: la stessa via che potrebbe solcare Franck Kessie. Il centrocampista è riuscito a mettersi in evidenza nell’ultima stagione con la maglia della Juventus, mettendo in mostra miglioramenti netti e una marcatura presenza sotto il punto di vista della qualità e del gioco.

L’ivoriano, però, a fine anno potrebbe lasciare il Milan. C’è ancora distanza da la richiesta del calciatore e l’offerta dei rossoneri; distanza che potrebbe portare all’addio del centrocampista. La Juventus da tempo segue con grande attenzione il destino del calciatore come anche le big di Premier League. Clamorosamente, però, potrebbe entrare in gioco anche l’Inter.

L’Inter e il futuro di Kessie: il piano di Marotta

In particolare, i nerazzurri potrebbero fiondarsi su Kessie nel caso in cui il rinnovo di Marcelo Brozovic non andasse a buon fine. L’offerta per l’ivoriano potrebbe essere da 8 milioni di euro per un contratto da quattro anni più uno. Il mediano avrebbe così un ingaggio top, con l’Inter che farebbe uno strappo al suo tetto. I nerazzurri, con l’addio di Brozovic, risparmierebbero la cifra di 5 milioni a stagione, ma non sarebbe la solita uscita. Gli addii di Arturo Vidal e Alexis Sanchez frutterebbero, inoltre, un risparmio di 6 e 7 milioni rispettivamente. Il piano è tracciato, l’Inter prepara l’assalto a Kessie, ma occhio all’ampia concorrenza sul calciatore.