Il Manchester City insiste per Kane: Paratici trova l’erede in Serie A

Il Tottenham potrebbe subire un nuovo assalto dal City per Harry Kane: possibile erede dalla Serie A per Paratici

Il Tottenham frena in casa del Rennes nella prima partita della fase a gironi di Conference League. Nel match di ieri sera solo 45 sono stati i minuti in campo per Harry Kane, che non è riuscito a mettere la firma nel tabellino dei marcatori. Proprio il bomber inglese è stato al centro del calciomercato estivo inglese, poiché il Manchester City sembrava pronto al suo acquisto.

Nella prossima estate però questo scenario potrebbe ripetersi, con il club di Pep Guardiola che potrebbe tornare all’assalto dell’attaccante degli ‘Spurs’. Qualora dovesse arrivare il suo addio, Fabio Paratici potrebbe pensare a un bomber dalla Serie A come suo erede in attacco.

Kane ancora nel mirino del Manchester City: idea Osimhen per il Tottenham

Victor Osimhen con il Napoli ha conquistato anche l’Inghilterra con la doppietta di ieri sera che ha consentito ai partenopei di riagganciare il Leicester sul 2-2. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ proprio dalla Premier League avrebbero iniziato a mettere nel mirino il numero 9 del Napoli, che avrebbe tutte le caratteristiche per fare bene in Inghilterra.

Chissà che a puntare su di lui non possa essere il Tottenham, che nella prossima estate potrebbe veder partire Harry Kane verso il Manchester City, che non ha mai mollato la presa sul bomber inglese. Così Fabio Paratici potrebbe pensare all’attaccante nigeriano come nuovo centravanti degli ‘Spurs’.