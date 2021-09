Il PSG guarda già al dopo Messi | Mirino in casa Juventus

Il PSG dopo aver fatto una campagna acquisti stellare inizia già a pianificare il futuro cercando l’erede di Messi: occhi in casa Juventus

Il cammino in Champions League per il PSG delle stelle è iniziato con un deludente 1-1 in casa del Club Brugge, che ha il sapore di una sconfitta. L’attacco formato da Messi, Neymar e Mbappe, con quest’ultimo uscito per infortunio, non è riuscito a rispettare le attese conquistando solo un punto. Nel frattempo nella società parigina si inizierebbe a pensare già al dopo Messi. L’argentino ha firmato un contratto fino al 2023, ma Gonzalo Higuain ha svelato un pazzesco retroscena sul suo futuro.

Il ‘Pipita’ infatti ai microfoni di ‘ESPN Futbol 360’ ha affermato: “Messi? Non voglio finire nei guai, ha firmato due anni per il PSG. Ma non ci siamo messi d’accordo. L’Inter Miami lo vuole. Vedremo”. Dunque la ‘Pulce’ potrebbe veder finire presto l’esperienza a Parigi, con il club francese che per sostituirlo potrebbe guardare nella Juventus.

Futuro Messi in bilico: il PSG pensa a Dybala

Il futuro di Leo Messi potrebbe incidere anche su quello di Paulo Dybala. Il contratto della ‘Joya’ con la Juventus scadrà a giugno 2022, ma il rinnovo con i bianconeri non sembrerebbe essere un problema.

Anche dopo il rinnovo però il PSG potrebbe pensare di far partire l’assalto a Dybala, così da assicurarsi l’erede di Lionel Messi, che come precedentemente detto potrebbe decidere di spostarsi in MLS, precisamente all’Inter Miami dove gioca anche Gonzalo Higuain. Dunque l’addio di Messi potrebbe spaventare anche la Juventus.