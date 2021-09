La carta vincente per arrivare al top player, la mossa della Juventus

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato per quanto riguarda top player scontenti: la pazza idea

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato. Il club bianconero è alla ricerca di potenziali top player per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Dopo un inizio non troppo brillante in Serie A, la compagine guidata dall’allenatore livornese è tornata alla vittoria in Champions League. Dopo la sconfitta con il Napoli, arriverà un altro big-match contro il Milan.

Calciomercato Juventus, Paredes scontento: la suggestione

Così gli occhi dei dirigenti bianconeri sarebbero rivolti ancora una volta in casa PSG con il centrocampista argentino, Leandro Paredes, che potrebbe anche cambiare aria in vista della prossima stagione nonostante l’arrivo del suo amico Lionel Messi.

La Juventus avrebbe così bisogno di giocatori importanti nella zona centrale di campo e così l’ex Roma sarebbe la ciliegina sulla torta come metronomo per Allegri. Il club bianconero potrebbe mettere sul piatto Arthur o Mckennie a gennaio come scambio tra gli extracomunitari. Il centrocampista brasiliano è ancora alle prese con un infortunio, mentre il giocatore americano non sarebbe nei piani di Allegri. Leonardo preferirebbe come alternativa, invece, l’uruguaiano Bentancur per andare a dare maggiore spinta nella zona centrale di campo.

Tutto sarà più chiaro nei prossimi mesi con la Juventus sempre molto attiva sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione.