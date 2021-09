Si allontana il rinnovo | Jolly a zero: duello tra Inter e Juvetus

Inter e Juventus potrebbero incrociare ancora una volta il loro destino in sede di calciomercato. Bianconeri e nerazzurri osservano un big a scadenza di contratto

L’eterna sfida tra Inter e Juventus si sposta dal campo al mercato. I bianconeri di Allegri, che hanno iniziato male la propria stagione, puntano a spodestare i rivali di sempre dal trono di campioni d’Italia che i ragazzi di Inzaghi proveranno invece a difendere strenuamente. Al netto dell’eterna sfida sul campo, le dirigenze di Juve e Inter hanno spesso e volentieri incrociato il proprio destino anche sul mercato, ed anche nel prossimo futuro potrebbero lottare per un obiettivo comune. La giusta occasione potrebbe arrivare dai futuri svincolati. Diversi i profili interessanti a scadenza di contratto a giugno 2022, che per il momento non sembrano vicini al rinnovo dell’accordo. In questo folto elenco spicca il nome di Sergio Roberto, terzino destro del Barcellona che sta vivendo un momento negativo soprattutto dal punto di vista strettamente ambientale.

LEGGI ANCHE>>>Paratici anticipa Juventus e Inter: colpaccio a zero

LEGGI ANCHE>>>L’Inter irrompe su Gabriel Jesus: sgarbo storico alla Juve

Calciomercato, fischi per Sergi Roberto: niente rinnovo e sfida tra Inter e Juventus

Dalla Spagna danno sempre più improbabile il rinnovo di Sergi Roberto, finito pesantemente nel mirino dei tifosi che lo hanno fischiato duramente a margine della pessima partita di Champions contro il Bayern. Massacrato dai bavaresi, lo spagnolo pare abbia avuto poi un crollo emotivo nello spogliatoio, che fa ben capire come la situazione sia tutt’altro che rosea. Il contratto scade a giugno 2022 e a queste condizioni la permanenza si fa sempre più complessa, con la dirigenza blaugrana che potrebbe anche lasciarlo andare a caccia di una nuova avventura in un’altra realtà.

LEGGI ANCHE >>> Colpo in attacco per il post Ibra: scambio da urlo e Juve scavalcata

Al netto di una situazione ancora aperta ad ogni soluzione, il rinnovo si fa leggermente più complicato alla luce proprio dell’ultimo episodio che ha visti coinvolti anche i tifosi, non più soddisfatti delle sue prestazioni. Qualora se ne dovesse concretamente presentare l’occasione a zero, Juventus e Inter potrebbero farci un pensierino. I bianconeri furono già accostati a Sergi Roberto nel recente passato, e la sua capacità di giocare sia in fascia che a centrocampo potrebbe attirare anche l’interesse dell’Inter per un jolly di grande esperienza che a costo zero rappresenterebbe un rinforzo importante. A Barcellona i dubbi crescono e la situazione rinnovo è tutta da esplorare dopo che le parti nel recente passato sembravano quasi giunte ad un punto di incontro.