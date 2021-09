De ligt non è inamovibile: Raiola comincia a muoversi per l'estate

De Ligt non ha ancora preso in mano la difesa della Juventus. Raiola comincia a muoversi per sondare le offerte

Quando la Juventus decise di investire più di 70 milioni di euro su Matthijs de Ligt, i dirigenti bianconeri speravano che il difensore olandese avrebbe potuto prendere in mano la difesa in breve tempo. Il classe 1999, invece, ha sì dimostrato tutte le sue qualità in molte partite, ma fatica ad imporsi come titolare inamovibile della squadra. La presenza in rosa di Bonucci e di Chiellini, che ha rinnovato in estate per due anni, sembra frenare quel percorso di crescita sperato.

LEGGI ANCHE >>> Colpo in attacco per il post Ibra: scambio da urlo e Juve scavalcata

Infatti, Massimiliano Allegri, in occasione dei big match sembra volersi affidare più volentieri alla collaudata coppia di centrali italiani. Contro il Napoli ha schierato i due veterani e lo stesso potrebbe fare domenica contro il Milan. Se la situazione si dovesse ripetere più volte, Mino Raiola potrebbe decidere che il futuro del giovane olandese dovrebbe essere lontano da Torino. Intanto il re dei procuratori avrebbe iniziato a valutare eventuali offerte.

LEGGI ANCHE >>> Commisso non si sbilancia su Vlahovic: le parole del patron Viola

Raiola sonda le offerte per de Ligt

La Juventus reputa de Ligt uno dei patrimoni più importanti della squadra e non ha intenzione di vendere il giocatore. Però, gli estimatori, Chelsea su tutti, non mancano e Raiola starebbe valutando ogni possibilità di calciomercato che potrebbe rivelarsi più vantaggiosa, soprattutto dal punto di vista sportivo, per il ragazzo.

LEGGI ANCHE >>> Paratici anticipa Juventus e Inter: colpaccio a zero

Siamo soltanto all’inizio della stagione e la situazione potrebbe evolvere anche in una maniera diversa, ma se de Ligt dovesse confermarsi un giocatore non insostituibile, la strada della cessione in estate potrebbe essere la più percorribile. Soltanto, ovviamente, se arrivasse un’offerta molto importante, non inferiore agli 80 milioni di euro.