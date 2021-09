Conte può tornare in una big d’Europa: l’italiano è tra i candidati

Antonio Conte è tornato protagonista come opinionista tv dopo l’addio all’Inter: suggestione per la big d’Europa

Antonio Conte continua a parlare di calcio giocato, ma questa volta nelle vesti di opinionista tv sui canali di Sky Sport per commentare la Champions League. Dopo l’addio all’Inter con la conquista dello Scudetto alla guida dei nerazzurri, l’allenatore ha optato per un nuovo ruolo in questi mesi. Il suo profilo, però, sarebbe finito sempre nel mirino delle big d’Europa per le compagini vogliose di tornare a conquistare traguardi importanti.

Calciomercato, Conte nel mirino del Barcellona

Così come riportato dal portale spagnolo “Fichajes.net” Antonio Conte sarebbe finito nel mirino del Barcellona per il post Koeman. L’allenatore olandese ha incassato una pesante sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco. Al Camp Nou tanti i fischi arrivati per la brutta prestazione della compagine blaugrana, che ora dovrà cambiare spartito in vista delle prossime uscite stagionali.

Così l’ex tecnico dell’Inter potrebbe essere nuovamente protagonista in panchina alla guida di un club prestigioso. Il club blaugrana è sempre al lavoro per essere all’altezza anche in campo europeo e, se non dovessero arrivare risultati positivi, ci potrebbe essere subito una rivoluzione.

Al momento Antonio Conte si appassionerà alla nuova avventura in tv prima di prendere una decisione importante in vista del futuro.