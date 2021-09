L’Inter irrompe su Gabriel Jesus: sgarbo storico alla Juve

Gabriel Jesus è molto ambito sul mercato europeo: alle pretendenti si aggiunge anche l’Inter, che sfida la Juventus

Le partenze di Romelu Lukaku e di Cristiano Ronaldo hanno inevitabilmente condizionato la fase realizzativa di Inter e Juventus. Quest’ultima, avrebbe volentieri puntato su Gabriel Jesus per sostituire CR7. Tuttavia, per il club bianconero non è stato possibile effettuare un grande investimento per l’attacco. Questo ha portato all’arrivo di Moise Kean, ma nelle prossime sessioni di mercato potrebbe avvenire l’offensiva necessaria. E ci potrebbe essere una grande sfida con l’Inter, desiderosa di un nuovo top player da affiancare a Lautaro Martinez.

LEGGI ANCHE >>> Skriniar-Real: Perez pronto a inserire due contropartite per l’Inter

LEGGI ANCHE >>> Il talento ‘dimenticato’ tra Milan e Spagna: via per meno di 27 milioni

Juventus e Inter, sfida per Gabriel Jesus

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘, dopo non essere riuscito ad acquistare Kane, Pep Guardiola ha nuovamente concesso minutaggio a Gabriel Jesus. Ma non sarà per molto, visto il centravanti brasiliano sembra destinato ad andar via. E l’Inter si aggiungerebbe alla corsa per acquistare il giocatore, sfidando la Juventus che lo segue da un bel po’. Una trattativa che si concretizzerebbe nel 2022, a un anno dalla scadenza del contratto di Gabriel Jesus col Manchester City. Da segnalare anche l’interesse del Bayern Monaco, vista l’età di Lewandowski.