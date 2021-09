La Roma inizia il cammino europeo con un pokerissimo servito al CSKA Sofia: protagonista Pellegrini con una doppietta

La Roma parte alla grande in Conference League. Il modesto CSKA Sofia viene sconfitto per 5-1 davanti a uno Stadio Olimpico quasi sold out. Il grande trascinatore di serata è proprio Lorenzo Pellegrini, che da capitano vero guida la Roma verso il largo successo.

A sorpresa nei primi minuti passano in vantaggio gli ospiti con il gol di Carey. Poco dopo Pellegrini sale in cattedra e firma il gol del pari con uno splendido tiro a scavalcare il portiere dal limite dell’area che fa 1-1. Vantaggio giallorosso che arriva con il tiro a giro di El Shaarawy e primo tempo che si chiude sul 2-1. Nella ripresa la Roma prende il largo con il secondo gol di Pellegrini che deve solo appoggiare in rete il pallone e con i gol di Mancini prima e Abraham poi. Inizia dunque in quinta l’avventura europea della squadra di Mourinho.

Roma-Cska Sofia 5-1: tabellino e classifica

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Mancini, Calafiori; Villar, Diawara; Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov. All. Mourinho

CSKA SOFIA (4-3-3): Busatto; Turitsov, Mattheij, Lam, Mazikou; Carey, Catakovic, Bai; Yomov, Ahmedov, Wildschut. All. Mladenov

Arbitro: Nyberg (Sve)

Marcatori: 10′ Carey, 25′ Pellegrini, 38′ El Shaarawy, 62′ Pellegrini, 82′ Mancini, 84′ Abraham

Ammoniti: 67′ Wildschut, 90′ Lam

Espulsi: 80′ Wildschut

CLASSIFICA GRUPPO C: Roma 3, Bodo/Glimt 3, Zorya 0, CSKA Sofia0